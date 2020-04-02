شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مجموعة خدمات الحج و العمرة (MASHAER) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 02-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 54٫90 فلس، ليواصل بذلك اتجاهه الهابط على المدى القصير، كما انزلق السهم اسفل مستوى الدعم 57 فلس، مما يفتح الباب أما السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 45 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 60 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 54.7 بينما مستوى المقاومة هو 55.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط