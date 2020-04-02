شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة للتنمية (UDCD) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 02-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الاغلاق امس الأربعاء عند مستوى 0٫986 ريال، متجاوزا بذلك مستوى المقاومة السابق عند 0٫96 ريال، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك فالأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة التالي عند 1٫18 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 0٫94 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.95 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.03 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد