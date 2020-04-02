شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الوطني (QNBK) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 02-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء مرتفعا بشكل طفيف ليغلق عند مستوى 17٫01 ريال، وذلك بعدما اخترق السهم مستوى الدعم السابق عند 17٫40 ريال، وبالتزامن مع تداول مؤشر ماكد اسفل خط الصفر، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 15٫80 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى17٫60 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 16.61 ريال وبين مستوى المقاومة هو 17.20 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط