شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تهوي مع تنامي مخاوف «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 973.65 نقطة، بما يعادل 4.44 بالمائة إلى 20943.51 نقطة، وفقد ستاندرد اند بورز 114.09 نقطة أو 4.41 بالمائة ليسجل 2470.5 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 339.52 نقطة أو 4.41 بالمائة أيضا إلى 7360.58 نقطة.
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