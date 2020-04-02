شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تهوي مع تنامي مخاوف «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض, وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي أكثر من أربعة بالمائة، أمس الأربعاء، بعد تحذير شديد بشأن عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة مما دفع المستثمرون للهروب.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 973.65 نقطة، بما يعادل 4.44 بالمائة إلى 20943.51 نقطة، وفقد ستاندرد اند بورز 114.09 نقطة أو 4.41 بالمائة ليسجل 2470.5 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 339.52 نقطة أو 4.41 بالمائة أيضا إلى 7360.58 نقطة.