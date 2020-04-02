شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الثقة والان نبدء بالتفاصيل

نتائج استطلاع «مؤشر ثقة المستهلك العالمي لشهر مارس 2020»، جاءت تترجم الدعم الذي حظي به الاقتصاد السعودي من قبل الحكومة والإجراءات الحاسمة التي اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا ، حيث تصدّرت المملكة العربية السعودية وللمرة الأولى المؤشر على حساب الصين التي تراجعت للمركز الثاني بعد 35 شهرًا من بقائها في المركز الأول، إذ ظهر تفاؤل وثقة المستهلكين في السعودية وفقًا لثلاثة مؤشرات فرعية تم قياسها على المؤشر الرئيسي.

مؤشر ثقة المستهلك العالمي يقاس وفقًا لاتجاهات المستهلكين حول الوضعَين الحالي والمستقبلي لاقتصادهم المحلي، إضافة إلى الحالة المادية والدخل للأشخاص، مع المدخرات والثقة في الاستثمار، وهذا ما جعل السعودية تتصدر الآن على جميع الدول التي شملها الاستطلاع الوطني في المؤشر الوطني بـ65.1، وكذلك في مؤشر التوقعات وفي مؤشر الاستثمار، ما يعزز الإيجابية لآراء المستهلكين وثقتهم الشرائية في ظل أزمة تجتاح العالم، وتؤثر على الاستهلاك والاستثمار وجميع وجوه الاقتصاد.

المؤشرات الاقتصادية من بينها مؤشر ثقة المستهلك هي التقارير الإحصائية الاقتصادية الدورية التي يستخدمها المتداولون في تحديد مدى أداء قطاعات الاقتصاد المختلفة، لتقييم مدى قوة الاقتصاد أو ضعفه، تساعد تلك المؤشرات المستثمرين والمتداولين على تحليل وضع السوق الحالي، وعلى التنبؤ بالحالة الاقتصادية للسوق في المستقبل القريب.

يقيس مؤشر ثقة المستهلك تكلفة السلع والخدمات المقدمة، ما يوفر مقياسًا موضوعيًا بشأن مدى سرعة ارتفاع أو انخفاض الأسعار ما يضمن قراءة أولية تعكس الواقع الفعلي، لا سيما أن ثقة المستهلك تتيح معرفة ما يشعر به المستهلكون، مع إيضاح آفاقهم الاقتصادية المستقبلية، وهذا يدفع الاقتصاد إلى النمو نظرًا لأن تفاؤل المستهلك أو تشاؤمه له انعكاسات على احتمالات الاقتصاد. فإذا كانت ثقة المستهلك قوية، فلديها الإمكانية للتأثير بشكل كبير على الأسواق عن طريق تشجيع المستثمرين، فإيجابية المستهلك عامل رئيسي وراء عمليات الشراء الكبيرة.

المؤشرات تحدد ملامح المكانة الاقتصادية، وتقدم فرصة إيضاح اتجاهات ثقة المستهلك طويلة المدى، تزامنًا مع أزمة تتطلب مضاعفة للجهود وقوة عملاقة لكسب هذا المؤشر، إلى جانب ترسيخ آثار إيجابية وتعميق أكثر لتمكين السوق وبقائه على أفضل مستوى عالمي.