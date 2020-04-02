النشاط الصناعي الأوروبي يواصل الانكماش



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع النشاط الصناعي في منطقة اليورو بالقراءة النهائية عن الشهر الماضي؛ بفعل الإغلاقات ذات الصلة بفيروس «كوفيد-19» والتي تقود الإنتاج والطلبيات للهبوط.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة ماركت للأبحاث، أمس الأربعاء، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو تراجع إلى 44.5 نقطة خلال شهر مارس/‏آذار الماضي بالقراءة النهائية، مقابل 49.2 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي في منطقة اليورو سوف يسجل 44.7 نقطة خلال الشهر الماضي.

وأوضحت البيانات: إن فيروس «كورونا» المستجد أدى إلى تدهور ملحوظ في قطاع الصناعة بمنطقة اليورو خلال الشهر الماضي؛ حيث تراجع الإنتاج والطلب الجديد والشراء بشكل حاد.

كما شهد الشهر الماضي كذلك خفض الوظائف بشكل ملحوظ مع تشديد القيود على جانب العرض بوتيرة قياسية.

ووفقاً للبيانات، فإن هولندا كانت الأفضل أداءً خلال الشهر الماضي؛ حيث كانت الوحيدة التي سجلت توسعاً في النشاط الصناعي عند 50.5 نقطة، تليها النمسا (45.8 نقطة) وإسبانيا (45.7 نقطة)، لكنهما داخل نطاق الانكماش.

وفي بيانات منفصلة، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي لألمانيا خلال الشهر الماضي من 48 نقطة إلى 45.4 نقطة مع هبوط الإنتاج بأسرع وتيرة في نحو 11 عاماً.