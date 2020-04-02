المؤشرات العالمية تخسر خمس قيمتها في الربع الأول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مُنيت أسواق الأسهم العالمية، أمس الأربعاء، بخسائر جديدة، بينما كان الفصل الأول من هذا العام كارثياً عليها، وسط مخاوف المتعاملين من احتمال إطالة فترات الإغلاق في مختلف أنحاء العالم، ومع استمرار ارتفاع أعداد المصابين والمتوفين؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد، تتضاءل الآمال باقتراب رفع إجراءات الحظر المشددة التي تلزم ملايين البشر بالبقاء في منازلهم، ويزيد ذلك من حالة الغموض حول توقعات نمو الاقتصاد العالمي الذي من المتوقع أن يدخل في ركود هذا العام، كما ينتشر القلق بشأن الفترة التي يمكن أن يستغرقها انتعاش الاقتصاد، وخسرت معظم المؤشرات في أنحاء الكرة الأرضية نحو خمس قيمتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

في بورصة نيويورك، هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي 3.7%، وانخفض «إس آند بي» 3.6%، ونزل «ناسداك» 3.1%.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تمديد فترة التباعد الاجتماعي والبقاء في المنازل لثلاثين يوماً إضافية حتى نهاية الشهر، محذراً من أسابيع سوداء قادمة شديدة القسوة على الأمريكيين، فيما حذر أعضاء فريق البيت الأبيض؛ للتصدي للفيروس بأن ربع مليون أمريكي قد يتوفون؛ بسبب المرض.

وفي القارة العجوز، سجلت بورصات لندن وباريس وفرانكفورت انخفاضاً؛ إثر تحذيرات ترامب ب«أسابيع مؤلمة مقبلة»، وخسر مؤشر فوتسي في بورصة لندن 3,3% ليسجل 5484,80 نقطة، خاصة بعد أن ألغت كبرى البنوك البريطانية توزيع مليارات الجنيهات الاسترلينية كأرباح على المساهمين، وخسر مؤشر داكس في فرانكفورت 3,0%، ومؤشر كاك في باريس 3,1%.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.4%؛ بعد أن اختتم، أول أمس الثلاثاء، أسوأ أداء فصلي في 18 عاماً؛ إذ عرقلت إجراءات العزل العام لاحتواء تفشي الفيروس أنشطة الشركات مما يثير مخاوف بشأن تخلف الشركات عن سداد الديون وتسريح عدد كبير من العمالة.

وأظهرت بيانات، أمس الأربعاء، انكماش أنشطة المصانع في أنحاء آسيا في مارس/آذار؛ إذ تسبب التفشي في شل سلاسل الإمداد، مع انخفاض حاد في صادرات اليابان وكوريا الجنوبية وهما مركزان كبيران للأنشطة، مما طغى على تحسن متواضع في الصين.

وقال ستيفن إينس من شركة «اكسيكورب»: إن «صدمة انخفاض الطلب على النفط، والتأثيرات على الاقتصاد العالمي على نطاق أوسع ستكون أكبر؛ إذا استمرت قيود التنقل والتفاعل الاجتماعي إلى ما بعد إبريل/نيسان».

وأضاف: إن «السؤال الحقيقي بالنسبة للمستثمرين ليس مدى السوء المفجع الذي سيشهده الربع الأول، فقد بات ذلك للأسف أمراً لا مفر منه؛ لكن إلى متى سيستمر الضعف، وبالتالي كم هو حجم الضرر الدائم الذي سينجم عن ذلك».

وتابع: «في حين لم تتضح بعد الآثار الكاملة لما يحدث، إلا أنه من الواضح أن الاقتصاد يشهد أشد وأسرع انكماش منذ الكساد الكبير».

ومع ذلك فقد وردت بعض الأخبار الجيدة؛ إذ أظهرت بيانات جديدة، أمس الأربعاء، عودة النمو إلى قطاع التصنيع الصيني. وتجاوز مؤشر مديري المشتريات الصناعي (شياجين) الشهر الماضي بقليل عتبة الخمسين نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش؛ بعد أن سجل انخفاضاً قياسياً في فبراير/شباط.

وجاءت تلك الأرقام بعد قراءة رسمية زادت على التوقعات، ما أشاع الأمل بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بدأ يعود تدريجياً إلى العمل بعد فترة توقف طويلة؛ بسبب وباء «كوفيد-19».

تخمة النفط

إلا أن أسواق آسيا، وبعد بداية مشجعة في بداية التداولات، أغلقت على خسائر، فقد انخفضت بورصة طوكيو بنسبة 4,5%، وسنغافورة بأكثر من 2%، بينما سجلت بورصتا بومباي وسيول خسارة زادت على 3%، كما أغلقت أسواق شنجهاي وتايبي وجاكرتا على انخفاض.

وخسرت بورصة هونج كونج أكثر من 2%؛ بعد أن خسر بنك «اتش اس بي سي» العملاق أكثر من 9%، وبنك ستاندرد تشارترد أكثر من 6%؛ بعد إلغاء توزيع الأرباح وتحذيره من تأثيرات كبيرة على العائدات، وفي المقابل شهدت بورصة سيدني أداء قوياً آخر؛ حيث ارتفعت بنسبة 3,6%. (وكالات)