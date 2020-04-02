قفزة في رخص الأعمال الجديدة بدبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

على الرغم من الأزمات والتحديات الراهنة التي طرأت على الاقتصاد العالمي نتيجة لتداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، فقد أظهرت نتائج بيانات «خريطة دبي للأعمال» التابعة ل«دائرة التنمية الاقتصادية»، ارتفاعاً واضحاً في ثقة الشركات ورجال الأعمال بالبيئة الاقتصادية في الإمارة، حيث ارتفع عدد الرخص الجديدة بنسبة 59% إلى 3953 رخصة خلال مارس/‏‏‏ آذار الماضي مقارنة ب2479 رخصة خلال الفترة نفسها من العام 2019.

ووصل عدد المستثمرين الجدد في مارس الماضي إلى 5011 مستثمراً، مقارنة ب4210 مستثمرين في الشهر نفسه من العام الماضي بنمو 19%، بينما سجل عدد المستثمرين الذين أضافوا رخصاً جديدة خلال الفترة نفسها 3475 مستثمراً مقارنة ب3784 مستثمراً بتراجع 8%.

وتنوعت الرخص الصادرة ما بين تجارية وسياحية وصناعية ومهنية؛ حيث شكلت الرخص المهنية الحصة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة بنسبة تزيد على 75% من خلال 2973 رخصة، وجاءت التجارية ثانياً بواقع 934 رخصة تعادل 24%، والسياحية والصناعية في المركزين الثالث والرابع ب34 و 12 رخصة على التوالي.

ومن حيث توزيع المناطق، استحوذت منطقة «ديرة» على الحصة الأكبر من عدد الرخص الجديدة في مارس الماضي من خلال 2468 رخصة، ثم بر دبي ثانياً ب1826 رخصة، أما ثالثاً فكانت «دبي الجديدة» ب13 رخصة.

وتعكس هذه الأرقام توجّه مجتمعات الأعمال بإمارة دبي نحو الاستثمار في الأنشطة كافة مع ملاحظة النمو في القطاع المهني بشكل كبير، كما تعكس أيضاً نمو الاستدامة المتنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية بالإمارة، ويؤكد جاذبيتها في استقطاب الشركات والأفراد وسهولة مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية من رجال أعمال ومستثمرين على حد سواء.