هبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات أمس الأربعاء، مع تصاعد مخاوف المستثمرين إثر تفاقم أزمة كورونا والخسائر الاقتصادية المتوقعة.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى 0.613%، وهبط عائد الديون الحكومية الأمريكية لآجل 30 عاماً إلى 1.28%، كما انخفضت عوائد السندات الأمريكية لآجل عامين إلى 0.24%.

ويأتي هبوط العوائد على السندات مع ارتفاع أسعار الديون الحكومية الأمريكية وسط تكالب المستثمرين على الأصول الآمنة، بالنظر إلى حقيقة العلاقة العكسية بين العائد والسعر.

ودفعت تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أن الولايات المتحدة ستشهد أسبوعين مؤلمين بسبب الطفرة المحتملة في عدد الإصابة بالفيروس المميت، المستثمرين إلى أسواق السندات الحكومية باعتبارها أحد الأصول الآمنة.