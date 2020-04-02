شكرا لقرائتكم خبر عن «كريستيان ديور»تبدأ إنتاج كمامات واقية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت دار كريستيان ديور الفرنسية الشهيرة للأزياء الراقية أمس الأول الثلاثاء، إن إحدى وحداتها بدأت في إنتاج كمامات للعاملين في متاجر السوبر ماركت وغيرها من القطاعات التي لا تزال تعمل أثناء تفشي فيروس كورونا.
وستنتج ديور المملوكة لشركة (إل.في.إم.إتش) معدات الحماية في مصنع في بريتاني بشمالي فرنسا، عادة ما ينتج ملابس أطفال راقية، لكن سيقوم بهذا العمل متطوعون.
وكان قد جرى إغلاق جميع مواقع الإنتاج الأخرى التابعة لديور، وقالت الدار إنه سيتم التبرع بالكمامات للعاملين في وظائف رئيسية مثل النقل أو توزيع الأغذية، ولم تفصح العلامة التجارية عن طاقتها الإنتاجية. (رويترز)
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