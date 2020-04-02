23.67 مليون اشتراك في خدمات الاتصالات 2019



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع إجمالي عدد المشتركين في خدمات قطاع الاتصالات في دولة الإمارات (هاتف متحرك، هاتف ثابت ، انترنت) إلى 23.67 مليون مشترك تقريبا خلال شهر ديسمبر/‏ كانون الأول من العام 2019 وذلك وفق أحدث الإحصاءات التي أصدرتها أمس الأربعاء هيئة تنظيم الاتصالات بزيادة قدرها 120 ألف اشتراك جديد مقارنة مع شهر نوفمبر من العام ذاته

ووصل عدد المشتركين في خدمة الهاتف المتحرك خلال ديسمبر/‏ كانون الأول 2019 نحو 18.278 مليون مشترك تقريباً، مقارنة مع 18.178 مليون مشترك في شهر نوفمبر من العام نفسه، وزادت نسبة انتشار الخدمة من 203.3 خط إلى 204.3 خط لكل 100 نسمة خلال فترة الرصد.

وتشكل عدد الاشتراكات في خدمة الهاتف المتحرك نحو 77.2% من إجمالي عدد المشتركين في جميع الخدمات التي يقدمها قطاع الاتصالات في دولة الإمارات.

ووصل عدد المشتركين في خدمة الهاتف المتحرك بنظام الدفع المسبق 14.655 مليون مشترك في نهاية شهر ديسمبر من عام 2019، في حين بلغ عدد المشتركين في خدمة الهاتف المتحرك بنظام الفاتورة 3.623 مليون في نهاية الشهر نفسه.

وعلى مستوى خدمة الإنترنت، فقد بلغ إجمالي عدد الاشتراكات 3.046 مليون اشتراك تقريباً، في شهر ديسمبر الماضي.

أما على صعيد خدمة الهاتف الثابث، فقد بلغ عدد المشتركين في شهر ديسمبر الماضي 2.345 مليون مشترك طبقاً للإحصاءات الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات.

يشار إلى أنه، وبحسب المعايير المعتمدة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات، فإن الأرقام الخاصة بنشاط الهاتف المتحرك تشمل الاشتراكات الفعلية فقط، وتحديداً أي مشترك أجرى، أو تلقى مكالمة صوتية، أو مكالمة فيديو خلال ال 90 يوماً الماضية، أو أرسل رسالة نصية قصيرة، أو رسالة متعددة الوسائط خلال تلك المدة.. وفي خدمة الإنترنت يقتصر على اشتراك الإنترنت عبر الهاتف «الفعلي»، وهو أي مشترك قام باستخدام حسابه للوصول للإنترنت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

(وام)