رئيس إقليمي جديـد لـ «نيســان»

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عيّنت نيسان غييوم كارتييه نائباً أول للرئيس ورئيساً لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط والهند ورئيساً لوحدة أعمال داتسون العالمية اعتباراً من 1 إبريل 2020.

وسيقود كارتييه بتوليه هذا المنصب لجنة الإدارة الإقليمية حيث سيكون مسؤولاً عن استراتيجية الأعمال والأداء مع جميع رؤساء علامة نيسان التجارية. كما سيشغل منصب رئيس داتسون على مستوى العالم.

وانتقل كارتييه البالغ 51 عاماً مجدداً إلى نيسان من ميتسوبيشي، الشريكة في التحالف، حيث شغل منصب المسؤول التنفيذي ونائب الرئيس الأول لشركة ميتسوبيشي موتورز. وقبل ذلك، تولى عدداً من المناصب العليا لدى نيسان التي انضم إليها لأول مرة عام 1995.