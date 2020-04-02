ترامب يتعهد باجتماع كبار منتجي النفط لوقف انهيار الأسعار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستجتمع مع السعودية وروسيا بهدف وقف الهبوط التاريخي في أسعار النفط.

وأضاف ترامب في تصريحات في البيت الأبيض، الثلاثاء، إنه أثار قضية هبوط النفط في محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وتابع ترامب: «إنهم سيجتمعون وسوف نلتقي جميعاً وسنرى ما يمكننا القيام به، والبلدان يناقشان ذلك، وسأنضم في الوقت المناسب إذا لزم الأمر».

ومن شأن اجتماع كبار منتجي النفط أن يكون الأول منذ انهيار تحالف «أوبك+» في أوائل الشهر الماضي.

وأشار ترامب إلى أن ما يحدث غير معقول، مضيفاً أن انهيار الأسعار يضر بصناعة النفط، وفي تصريح نادر، طالب الرئيس الأمريكي في وقت سابق من هذا الأسبوع بزيادة أسعار النفط.