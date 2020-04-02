«غرفة الفجيرة» تدعو ملاك العقارات للتيسير على المستأجرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة

دعا سلطان جميع الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، ملاك العقارات في الإمارة لتبني المسار الحكومي في التيسير على المستأجرين المتضررين من خلال تأجيل دفعات الإيجار لفترة ثلاثة أشهر حيث تسهم هذه الإجراءات في تمكين المستأجر من الحفاظ على سلامة عمله التجاري واحتفاظه بالعاملين وهو أمر يصب في صالح المالك أيضاً.

وشدد الهنداسي خلال ترأسه أمس الاجتماع الثاني للجنة الطوارئ والأزمات لإدارة الأعمال الداخلية بالغرفة عبر التصوير المرئي، على أن الملاك يمثلون جزءاً رئيسياً من المجتمع الذي يعملون فيه ولا يمكن لهم العمل بطريقة منعزلة لا تأخذ بعين الاعتبار التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة في مواجهة الوباء العالمي «كوفيد19» والتي من شأنها إظهار المعدن الأصيل لمجتمع المال والأعمال الإماراتي الذي يجب أن تتناغم جهوده مع المبادرات الحكومية الهادفة إلى تحفيز الاقتصاد، مؤكداً أن التعاون والتعاضد بين أفراد المجتمع كافة هو السبيل لاستمرارية الأعمال واستعادة عافية الاقتصاد وتجاوز هذه المرحلة بأسرع وقت ممكن.

وأعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها لجنة الطوارئ بالغرفة في تذليل الصعوبات التي تواجه مجتمع الأعمال في الإمارة، ودعا إلى تبني نهج العمل الجماعي لتخطي هذه المرحلة الصعبة لحماية الأفراد والأنشطة التجارية وأصحاب الأعمال باختلافها من شبح التعثر.

ووجه جميع الأقسام بالغرفة ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا، بضرورة التوجه نحو تقديم الخدمات عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية والخدمات الذكية للغرفة حرصاً على استمرارية تقديم خدماتها دون توقف أو قصور، إلى جانب تفعيل خط ساخن مع عملاء الغرفة من أصحاب الأعمال بالإمارة، للرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الغرفة لرجال الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن استقبال الغرفة عبر هذا الخط كافة المشاكل التي قد تعترض أصحاب الأعمال بالإمارة خلال هذه الفترة.