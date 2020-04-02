تعاونية الاتحاد توزع 24% أرباحاً نقدية و6%عائـداً علـى مشتريـات المساهميـن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أقرت الجمعية العمومية لتعاونية الاتحاد توزيع أرباح نقدية بنسبة 24%، إضافة إلى توزيع نسبة 6% كعائد على مشتريات المساهمين، وذلك عن أعمال التعاونية للسنة المالية 2019، جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادي الثامن والثلاثين، الذي عقد باستخدام تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني عن بعد ولأول مرة.

وقال ماجد حمد رحمة الشامسي رئيس مجلس إدارة تعاونية الاتحاد: إن إجمالي الأرباح الموزعة على المساهمين لسنة 2019 بلغ 479.02 مليون درهم، وتمثل 93.4% من صافي الأرباح، موضحاً أن التعاونية حققت أرباحاً صافية لسنة 2019، مقدارها 512.88 مليون درهم، بنمو 10% عن عام 2018، رغم التحديات الاقتصادية والمنافسة الشديدة بين الشركات وتخفيض أسعار 2019 عن 2018 بنسبة 10% وعروض بطاقة تميز بنسبة 6%.

وأشار، حافظت التعاونية على إجمالي المبيعات حيث بلغ نحو 2.297 مليار درهم في 2019، مشيراً إلى أن هامش الربح (صافي الربح إلى المبيعات) بلغ 24.5% وهي نسبة تعد الأعلى منذ عام 2014، كما بلغ العائد على رأس المال (صافي الربح إلى رأس المال) 29% والعائد على حق الملكية (صافي الربح إلى حق الملكية) 16%، ونمت أصول التعاونية خلال 2019 نحو 15% لتتجاوز 3.7 مليار درهم.

وأبان، أن عدد المساهمين في تعاونية الاتحاد ارتفع إلى 35 ألفاً 112 مساهماً بنهاية عام 2019، بنسبة نمو بلغت 4.7% بالمقارنة بعام 2018، مشيراً إلى أن حقوق المساهمين قبل توزيع الأرباح ارتفعت من 2.840 مليار درهم في 2018 إلى 3.184 مليار درهم في عام 2019 بنسبة 12 %.