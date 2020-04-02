تحفيز موظفي «غرفة عجمان» علـــى الــدورات عـــن بُعـــد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365” ضمن سلسلة الإجراءات التي تتبعها غرفة تجارة وصناعة عجمان بشأن الوقاية من فيروس كورنا المستجد (كوفيد 19) والحد من انتشاره، فعلت غرفة عجمان برنامج حضور دورات تدريبية متخصصة لموظفيها بهدف تطوير المهارات والاستغلال الأمثل للوقت في ظل تطبيق العمل عن بعد بنسبة 100% لكل موظفي غرفة عجمان.

وأكدت خولة خلفان المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، أن غرفة عجمان تتبع خطة تدريبية عن بعد لتطوير الكوادر البشرية لديها وثقل خبراتهم المعرفية، لتتنوع تلك الدورات ما بين تنمية المهارات الوظيفية والعلاقات العامة والإبداع والابتكار وتنمية الذات والأعمال والريادة وغيرها.

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