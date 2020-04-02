«لامبورجيني» تباشر إنتاج أقنعة الجراحة وأدوات الحماية الطبية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعمل «أوتوموبيلي لامبورجيني» على تحويل أقسام من مصنعها، الموجود في سانتا أغاتا بولينييزي والمخصّص لصناعة سياراتها الرياضية الفائقة، لكي تبدأ بإنتاج أقنعة الجراحة وأدوات الحجب والحماية الطبية المصنوعة من الزجاج البلاستيكي. وسوف يتم وهب الأقنعة إلى مستشفى سانت أورسولا- مالبيغي في بولونيا الإيطالية، بحيث يجري استعمالها في المهام الساعية لمحاربة انتشار وباء كورونا المعروف باسم «كوفيد-19».

وسوف يقوم بالعمل ضمن هذه المبادرة التضامنية موظّفون محترفون في مجال ابتكار المقصورات الداخلية لسيارات لامبورجيني وتخصيص هذه السيارات وفقاً للأذواق المحدَّدة للعملاء، حيث سيتم إنتاج 1,000 قناع في اليوم. أما أدوات الحماية الطبية، فسيجري إنتاجها بمجموعات من 200 وحدة في اليوم باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد وذلك في مصنع إنتاج ألياف الكربون وقسم الأبحاث والتطوير.