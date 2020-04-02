مقترح أوروبي بخفض ساعات العمل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقترحت المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، نظام عمل جديداً لساعات أقل تدعمه الدولة لمساعدة العاملين على الاحتفاظ بوظائفهم في ظل تضرر اقتصادات دول التكتل البالغ عددها 27 من وباء فيروس كورونا.

ومن الواضح أن النظام موضوع على غرار خطة خفض ساعات العمل الألمانية التي تدفع الحكومة بموجبها جزءاً من أجر العامل حتى لا يتم الاستغناء عن عاملين على الرغم من التباطؤ.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير ليين في رسالة مصورة: «الشركات تدفع أجوراً لموظفيها، حتى لو لم تكن تدر دخلاً في الوقت الحالي. تهب أوروبا حالياً لدعمها بمبادرة جديدة».

وأوضحت: «تهدف (المبادرة) لمساعدة إيطاليا وإسبانيا وجميع الدول الأخرى التي تضررت بشدة. وسوف تفعل ذلك بفضل التضامن مع أعضاء آخرين»، مضيفة أن النظام ستكفله جميع دول الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تذكر كيفية تمويله. (رويترز)