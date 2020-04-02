نشاط قوي للحسابات الجديدة في سوق دبي المالي خلال مارس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أنور داود

نشطت حركة حسابات المستثمرين الجديدة التي سجلتها شركات الوساطة في سوق دبي المالي خلال شهر مارس 2020، على الرغم من التراجع الذي شهده السوق، حيث ارتفع عدد الحسابات الجديدة بنسبة 72.3% إلى 1184 حساباً جديداً مقارنة مع 687 حساباً جديداً في مارس 2019.

وأشار مصدر في قطاع الوساطة إلى أن ارتفاع أعداد الحسابات الجديدة لا يمثل بالضرورة مستثمرين جدد وربما يكون بعضهم من المستثمرين الحاليين، لكن بحسابات متعددة مع شركات الوساطة، موضحاً أن البعض يفتح حسابات في شركات مختلفة من أجل الحصول على مميزات تمنحها كل شركة.

ولفت إلى أن العديد من المستثمرين أعادوا النظر في استراتيجيتهم الاستثمارية بسبب الظروف الراهنة، مما دفعهم للنظر إلى خيارات استثمارية أخرى مع شركات أخرى، فيما ارتبطت بعض الحسابات بتنقلات المستثمرين بين شركات الوساطة، بالإضافة إلى حسابات جديدة ترتبط بتمويلات، وخاصة تلك التي تسجلها شركات الوساطة التابعة للبنوك.

الحسابات الجديدة

وبلغ عدد الحسابات الجديدة التي شهدتها شركات الوساطة في سوق دبي خلال الربع الأول نحو 2423 حساباً، بنمو 5% مقارنة مع 2304 حسابات جديدة في الربع الأول من العام 2019.

وجاءت «بي اتش مباشر للخدمات المالية» في المركز الأول من حيث عدد الحسابات الجديدة خلال الربع الأول 2020 بنحو 378 حساباً، ثم «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 279، ثم «المجموعة المالية هيرميس» 219، و«أبوظبي التجاري للأوراق المالية» 184، «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» 170، ثم «الضمان للأوراق المالية» 122.

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10 وسطاء

من جانب آخر، أظهر تحليل ”الخليج 365” على بيانات التداول في سوق دبي المالي لشهر مارس/‏‏آذار الماضي، أن أكبر 10 شركات وساطة في السوق، لا تزال تستحوذ على الحصة الأكبر من القيمة المتداولة بنسبة 74.2% بما يعادل 9.45 مليار درهم بيعاً وشراء من أصل 12.73 مليار درهم. وبلغت حصة الشركات العشرين المتبقية نحو 25% من السيولة المتداولة بما يعادل 3.28 مليار درهم بيعاً وشراءً.

هيرميس الإمارات

واحتفظت «المجموعة المالية هيرميس الإمارات» بالمركز الأول من حيث القيمة المتداولة بنحو 2.02 مليار درهم، بحصة تصل إلى 15.89%، ثم «بي إتش مباشر» بنحو 1.24 مليار درهم، بحصة 9.79%، ثم «أرقام سيكيورتيز» 1.14 مليار درهم، بحصة 8.94%، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» 1.05 مليار درهم، بحصة 8.25%، ثم أبوظبي الأول للأوراق المالية 956.5 مليون درهم، بحصة 7.5%.

وسجلت شركات الوساطة قيم تداولات في سوق دبي المالي خلال مارس 12.73 مليار درهم بيعاً وشراء، من خلال تداول 12.14 مليار سهم.