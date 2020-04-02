

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **أعلنت شركة «أرامكس» تغيير موقع انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية، إلى مقر الشركة الرئيسي بمنطقة أم رمول، يوم 7 إبريل الجاري، فيما سيكون التصويت إلكترونياً.



**دعا مجلس إدارة شركة دبي الإسلامي للتأمين وإعادة التأمين- أمان، المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية، يوم 22 إبريل الجاري، للنظر في مقترح بعدم توزيع أرباح عن 2019 وترحيلها للسنوات القادمة.



**وافقت الجمعية العمومية لشركة «رأس الخيمة الوطنية للتأمين» على توزيع أسهم منحة بواقع 5% أو ما يعادل 5.77 مليون درهم عن 2019.



**صادقت الجمعية العمومية لشركة «الفجيرة لصناعات البناء» على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس المال عن 2019.

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**تعقد الجمعية العمومية لشركة «المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق» في 28 إبريل الجاري، للموافقة على التسهيلات البنكية المقدمة من «أبوظبي التجاري» بقيمة 10 ملايين درهم لغرض أعمال إعادة تأهيل فندق شاطئ الظفرة، والمطلوبة من قبل هيئة الدفاع المدني والتي ستسدد عن طريق 10 أقساط نصف سنوية.



**قررت شركة «دار التمويل» عقد الجمعية العمومية في 22 إبريل الجاري من خلال المشاركة الإلكترونية للمساهمين من دون الحضور الشخصي للنظر في توزيع أرباح نقدية 1.91% للسهم.

**تعقد شركة «الوثبة الوطنية للتأمين» اجتماع الجمعية العمومية في 26 إبريل الجاري عن بعد، للنظر في توزيع أرباح نقدية بنسبة 5%.



**وافقت الجمعية العمومية لشركة «إشراق للاستثمار» على منح عضوي مجلس الإدارة جاسم الصديقي، وشفيق عبد الحميد، الموافقة السنوية للاشتراك في أنشطة منافسة للشركة.



**أوصى مجلس إدارة شركة «دار التمويل»، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 1.91% (ما يعادل 1.91 فلس/‏للسهم) من رأس المال عن عام 2019.