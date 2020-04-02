بداية خضراء لسوق أبوظبي.. و«اتصالات» و«دو» يخترقان التراجعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر



نجح سوق أبوظبي للأوراق المالية في الإغلاق بالمنطقة الخضراء في مستهل جلسات إبريل بنسبة 0.28%، في مقابل انخفاض مؤشر سوق دبي 2.85%، وسط تباين أداء «القيادية»، ومع صعود ل «اتصالات» و«دو» إلى جانب «أبوظبي الأول».

وجاء ارتفاع سوق العاصمة معززاً بارتفاع «اتصالات» 1.85%، و«أبوظبي الأول» 1.04%، في حين ضغطت الأسهم القيادية على سوق دبي، في وقت ارتفع «دو» 5.74%

وسجلت الأسهم سيولة إجمالية 312.35 مليون درهم، منها 159.7 مليون درهم في دبي، و152.65 مليون درهم في أبوظبي.



سوق أبوظبي



وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 3745 نقطة، مع ارتفاع أسهم شركات الاتصالات والاستثمار والسلع.

وارتفع قطاع الاتصالات 1.85% بعد ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما ارتفع قطاع الاستثمار 1.53% مع ارتفاع «إشراق» 0.51%، و«العالمية القابضة» 2.64%.

وعلى العكس، هبط قطاع العقار 3.36% مع هبوط «الدار» 3.25%. كما انخفض قطاع الطاقة 0.01%، بعد هبوط «دانة غاز» 1.75%، فيما ارتفع «أدنوك للتوزيع» 1.85%.

سوق دبي

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أغلق مؤشر سوق دبي على تراجع جديد عند مستوى 1720.75 نقطة، مع انخفاض المؤشرات القطاعية كافة باستثناء الخدمات والاتصالات.

وهبط قطاع العقار 4.07% مع هبوط «إعمار العقارية» 4.95%، و«إعمار للتطوير» 4.6%، و«إعمار مولز» 3.73%، و«الاتحاد العقارية» 1.44%، و«داماك» 1.86%، و«ديار» 1.4%، وذلك في مقابل ارتفاع «أرابتك» 2.15%. ونزل قطاع البنوك 4.11% نتيجة نزول «دبي الإسلامي» 5%، و«الإمارات دبي الوطني» 4.56%. وتراجع قطاع الاستثمار 2.24% مع تراجع «دبي للاستثمار» 2.7%، و«سوق دبي المالي» 0.53%، و«شعاع كابيتال» 1.56%. وانخفض قطاع النقل 2.14% بفعل انخفاض «العربية للطيران» 4.94%، و«الخليج للملاحة» 4.95%، في مقابل ارتفاع «أرامكس» 0.88%.



الأكثر تداولاً



وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي، بقيمة 48.2 مليون درهم، مغلقاً عند 2.11 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة بلغت نحو 39 مليون درهم، وأقفل سعر السهم عند 3.42 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة بلغت 28 مليون درهم، ليغلق عند 6.9 درهم.

وفي سوق أبوظبي، كان أكبر اجتذاباً للسيولة «اتصالات» قرب 50 مليون درهم، مغلقاً عند 14.28 درهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي» بتداولات 26.3 مليون درهم، وأغلق عند 3.86 درهم، ثم «أبوظبي التجاري» الذي اجتذب 19.6 مليون درهم من السيولة ليغلق عند 4.4 درهم، وبسيولة قريبة ل«أبوظبي الأول» ب19.5 مليون درهم مغلقاً عند 9.75 درهم.

وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة في سوق دبي «تبريد» 14.73% مغلقاً عند 2.18 درهم، وفي المقابل، تراجع سهمان بالحد الأقصى 5%، وهما: «دبي الإسلامي»، و«الإثمار».

وسجل «القدرة القابضة»، الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي«بنسبة 14.11% مغلقاً عند 1.1 درهم، وعلى العكس، جاء التراجع الأكثر لسهمين بالحد الأقصى للنزول (5%)، وهما «أسمنت رأس الخيمة»، و«ميثاق».



تداولات المستثمرين



وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 15.5 مليون درهم محصلة شراء، منها مليون درهم فقط محصلة شراء العرب، و14.4 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 15.5 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 4 ملايين درهم محصلة بيع الخليجيين، و11.5 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

أما في سوق دبي، فكان التوجه الشرائي للمستثمرين العرب والخليجيين والمواطنين، بصافي استثمار بلغ 27.8 مليون درهم محصلة شراء، منها 5.4 مليون درهم محصلة شراء العرب، و1.37 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و21 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 27.8 مليون درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات (أبوظبي التجاري، والدار، وأرامكس)، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات (العربية للطيران، وإعمار العقارية، وأبوظبي الإسلامي، ودبي الإسلامي).

وفيما يتعلق بالمحافظ الاستثمارية تباين أداؤها في السوقين، حيث شهدت توجهاً شرائياً في أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 9 ملايين درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل بدبي، بصافي استثمار بلغ 35.5 مليون درهم محصلة بيع.

وعلى صعيد المستثمرين الأفراد، فقد اتجهوا نحو الشراء بدبي بصافي 35.5 مليون درهم محصلة شراء، وإلى البيع بأبوظبي، بصافي استثمار 9 ملايين درهم محصلة بيع.