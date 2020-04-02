الشحي: ارتفاع واردات المنتجات الطازجة نتيجة ازدياد الطلب المحلي

قال محمد عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية إن حجم توريد المنتجات الغذائية وخاصة الطازجة منها والمستلزمات الصحية كالمعقمات قد ارتفع في شهر مارس الماضي، مقارنة مع الفترة ذاتها من الأعوام الماضية.

أضاف الشحي: شهدت أسواق الدولة طلباً متزايداً على شراء المنتجات الغذائية الطازجة والخضار والفواكه والدواجن واللحوم، وهو ما أدى إلى مضاعفة كميات التوريد من بلدان المصدر، وخاصة الهند التي تعد مصدراً رئيسياً لمختلف أصناف الخضار والفواكه.

وعزا الشحي هذا الطلب المتزايد خلال الوقت الراهن إلى أن الظروف الحالية، وتبعات انتشار فيروس «كورونا» المستجد في مختلف بلدان العالم، قد ساهم في اتباع التشديد في عمليات التصدير والتوريد من مختلف مناطق المنشأ والاستهلاك، الأمر للذي أحدث تناقصاً في بعض الأوقات في المنتجات الغذائية في السوق المحلي؛ نتيجة ارتفاع الطلب المحلي.

وفيما يتعلق بالأسعار التي تتداولها منافذ البيع المختلفة في الإمارات، فقد شهدت ارتفاعاً في الآونة الأخيرة وخاصة المنتجات الطازجة والنباتية، إلا أن متابعة طواقم وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة لحركة الأسعار والطلب، قد كبح الارتفاعات المستمرة لأسعار بعض المنتجات الغذائية وعملنا على تعويض النقص الحاد في كميا المنتجات الغذائية والخضار.