«الإغلاق» يستنزف 61 مليار دولارمـن احـتياطـيات شـركات الطــيران

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:أنور داود

توقع تحليل جديد للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن شركات الطيران العالمية قد تستنزف نحو 61 مليار دولار من احتياطياتها النقدية خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، مع تسجيل خسارة فصلية صافية قدرها 39 مليار دولار.

يعتمد هذا التحليل على تقييم الأثر الصادر عن اتحاد النقل الجوي الدولي الذي صدر الأسبوع الماضي، في ظل سيناريو يشير إلى استمرار إحكام قيود السفر على مدى ثلاثة أشهر. وفي هذا السيناريو، ينخفض الطلب في كامل العام بنسبة 38% وتنخفض إيرادات الركاب للعام بأكمله بمقدار 252 مليار دولار مقارنة بعام 2019.

وتواجه شركات الطيران استرداد التذاكر المباعة غير المستخدمة نتيجة عمليات الإلغاء الضخمة الناتجة عن القيود التي تفرضها الحكومات على السفر. حيث تمثل التزامات بنحو 35 مليار دولار.

ويعتمد التقرير على التقديرات الصادرة عن الاتحاد الأسبوع الماضي، والتي أشارت إلى أن القيود الصارمة على السفر الممتدة خلال الأشهر الثلاثة القادمة، ستؤدي إلى تراجع طلب السفر على أساس سنوي بنسبة 38% وهبوط الإيرادات إلى حوالي 252 مليار دولار بالمقارنة مع 2019، وأن الهبوط على الطلب سيكون هو الأسواء خلال الربع الثاني من العام وبواقع 71%.



عوامل مؤثرة

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وسيكون هذا التأثير مدفوعاً بعدد من العوامل، حيث من المتوقع أن تنخفض الإيرادات حوالي 68%، والتي تعد أقل من 71% المتوقعة وذلك بسبب استمرارية عمليات الشحن حتى ولو بنسب عمليات أقل.

وبالنسبة، للتكاليف المتغيرة، من المتوقع أن تشهد هبوطاً حاداً بحوالي 70% في الربع الثاني، وبما يتماشى إلى حد كبير مع تخفيض التكاليف البالغة 65% في الفترة ذاتها. ومع العلم أن أسعار وقود الطائرات انخفضت بشكل كبير إلا أننا نتوقع أن تقف عند نسب 31% فقط.

وتمثل التكاليف الثابتة وشبه الثابتة تقريباً نصف التكاليف المترتبة على شركات الطيران، حيث من المتوقع أن تنخفض التكاليف الثابتة (والتي تشمل تكاليف أطقم الطائرة) إلى حوالي الثلث، حيث تسعى الشركات إلى توفير ما يمكن توفيره مع تحقيق التوازن في الحفاظ على الموظفين والأعمال من أجل فترات التعافي بالمستقبل.



خسائر صافية



وينتج عن هذه التغيرات في الإيرادات والتكاليف خسائر صافية بقيمة 39 مليار دولار في الربع الثاني من العام.

وتواجه شركات الطيران التكاليف التي لا يمكن تجنبها كإرجاع ثمن التذاكر المباعة وغير المستخدمة، حيث يتوجب على الشركات سداد ما يعادل 35 مليار دولار في الربع الثاني. وسيكون هذا الإجراء بمثابة ضربة مؤلمة على الشركات حيث من المتوقع أن تقوم الشركات باستخدام حوالي 61 مليار دولار من احتياطاتها المالية خلال هذه الفترة.

وقال ألكساندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «لا يمكن لشركات الطيران تخفيض التكاليف بالسرعة المطلوبة لمواجهة هذه الأزمة العالمية، ونتوقع أن يصل مجموع الخسائر الصافية في القطاع إلى 39 مليار دولار خلال الربع الثاني، مضافاً إليه ذلك العبء الكبير على الشركات في سداد 35 مليار دولار للتذاكر المسترجعة، مما سيطيح بالاحتياطات النقدية للشركات بشكل كبير».

وأضاف دو جونياك: «شهد قطاع السياحة والسفر إغلاقاً تاماً خلال ظروف استثنائية غير متوقعة، وتحتاج شركات الطيران إلى رؤوس أموال جديدة لضمان استمرارية أعمالها خلال هذه التقلبات، وشهدنا بعض الدول التي قامت بدعم هذا القطاع وضمان استقراره وتوفير المرونة في القوانين بما في ذلك تقديم قسائم سفر للركاب بدلاً من المبالغ المستردة».

وتابع دو جونياك: «نحن الآن نعيش مرحلة مفصلية في استمرار عمل القطاع، وسنعمل جاهدين على الحفاظ على استمرارية عمليات الشحن الجوية التي تعد محورية في يومنا هذا، وأن مستقبل القطاع الذي يصل العالم ببعضه ويحقق نمواً في الاقتصاد سيكون معتمداً وبشكل كبير على ما ستوفره اليوم الحكومات والدول».