«التسجيل العقاري» في الشارقة تفعّل نظـام «العمـل عـن بُعـد»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة تفعيل نظام العمل عن بعد لأغلبية موظفيها، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدائرة حرصاً على سلامة موظفيها ومتعامليها، وتماشياً مع التدابير الاحترازية الحكومية حالياً.

وتستقبل الدائرة أغلب المعاملات إلكترونيًا من خلال موقعها ومنصة «بوابة المطورين» وعناوين البريد الإلكتروني التي تم تخصيصها لاستقبال معاملات الإدارات والأقسام إضافة إلى قنوات التواصل الأخرى فيما عملت الدائرة على تنظيم دخول المراجعين الذين تتطلب معاملاتهم الحضور إلى مبنى الدائرة، واستقبالهم وإتمام معاملاتهم بأسرع وقت.

وقال عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري إن الدائرة شكلت «لجنة العمل عن بعد» لمتابعة أعمال الموظفين، وضمان استمرارهم في أداء المهام الموكلة إليهم لمواكبة حاجة العملاء، وتحقيق رغبتهم في الحصول على أفضل الخدمات الممكنة بأسرع وأأمن السبل. (وام)