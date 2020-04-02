«كوفيد 19» يهدد العمال الزراعيين في الولايات المتحدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواجه العمل الزراعيون في الولايات المتحدة الذين يعيشون في مهاجع، ويعملون بالقرب من بعضهم بعضاً بلا أقنعة واقية لتأمين الغذاء للبلاد، خطر الإصابة بفيروس

ويعمل نحو 2,4 مليون رجل وامرأة في حقول زراعية في الولايات المتحدة، حيث يعيش ثلاثة أرباع السكان حالياً في عزل صحي. لكن عملهم يعد «أساسياً» على غرار الممرضات ورجال الشرطة والإطفاء وموظفي محال بيع المواد الغذائية.

وتؤكد المنظمات غير الحكومية التي تهتم بمصيرهم أنه «عمل قاس، وشروط معيشية قاسية»، ونصف العمال الزراعيين في البلاد أجانب في وضع غير قانوني، قدموا في أغلب الأحيان من أمريكا اللاتينية. وهم يمضون ساعات في جمع الخضار والفاكهة في البرد، أو تحت شمس حارقة، وأملهم الوحيد هو الحصول على راتب.

ويعيش بعضهم في مجمعات يمكن أن تضم عدداً قد يصل إلى مئتي عامل، في شروط صحية بائسة، بينما يقيم آخرون في شقق تكتظ بثلاث، أو أربع عائلات، وهم يتنقلون عادة في حافلات مزدحمة بالركاب، وكلها عوامل تساهم في انتشار سريع للفيروس.

ويجعل غياب الضمان الاجتماعي الحصول على عناية صحية أكثر صعوبة للذين لا يملكون تصاريح إقامة قانونية.

وتحذر النقابات والجمعيات من أوضاع هؤلاء العمال الذين ليسوا معرضين لخطر الإصابة (بكوفيد-19) فحسب، بل لم يتلقوا أي معلومات بشأن وسائل انتقال العدوى بالفيروس، أو طرق الوقاية منه، وكذلك لم يحصلوا على معدات للوقاية من المرض.

وأشار إيريك نيكولسون، نائب رئيس «عمال المزارع المتحدين في أمريكا»، أكبر نقابة للعمال الزراعيين في الولايات المتحدة، إلى أنهم (يذهبون للعمل في أغلب الأحيان وهم مصابون بالحمى، والسعال، وأي من العوارض الأخرى (لكوفيد-19).

وقال لوكالة فرانس برس إن «واقعهم اليومي يتلخص بأنهم إذا لم يعملوا فلن يدفع لهم أجر، وإذا لم يحصلوا على أجر فهم لا يملكون أي وسيلة أخرى لإعالة عائلاتهم، ودفع إيجار مساكنهم». متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواجه العمل الزراعيون في الولايات المتحدة الذين يعيشون في مهاجع، ويعملون بالقرب من بعضهم بعضاً بلا أقنعة واقية لتأمين الغذاء للبلاد، خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لكنهم لا يملكون خياراً آخر سوى العمل للحصول على أجر.ويعمل نحو 2,4 مليون رجل وامرأة في حقول زراعية في الولايات المتحدة، حيث يعيش ثلاثة أرباع السكان حالياً في عزل صحي. لكن عملهم يعد «أساسياً» على غرار الممرضات ورجال الشرطة والإطفاء وموظفي محال بيع المواد الغذائية.وتؤكد المنظمات غير الحكومية التي تهتم بمصيرهم أنه «عمل قاس، وشروط معيشية قاسية»، ونصف العمال الزراعيين في البلاد أجانب في وضع غير قانوني، قدموا في أغلب الأحيان من أمريكا اللاتينية. وهم يمضون ساعات في جمع الخضار والفاكهة في البرد، أو تحت شمس حارقة، وأملهم الوحيد هو الحصول على راتب.ويعيش بعضهم في مجمعات يمكن أن تضم عدداً قد يصل إلى مئتي عامل، في شروط صحية بائسة، بينما يقيم آخرون في شقق تكتظ بثلاث، أو أربع عائلات، وهم يتنقلون عادة في حافلات مزدحمة بالركاب، وكلها عوامل تساهم في انتشار سريع للفيروس.ويجعل غياب الضمان الاجتماعي الحصول على عناية صحية أكثر صعوبة للذين لا يملكون تصاريح إقامة قانونية.وتحذر النقابات والجمعيات من أوضاع هؤلاء العمال الذين ليسوا معرضين لخطر الإصابة (بكوفيد-19) فحسب، بل لم يتلقوا أي معلومات بشأن وسائل انتقال العدوى بالفيروس، أو طرق الوقاية منه، وكذلك لم يحصلوا على معدات للوقاية من المرض.وأشار إيريك نيكولسون، نائب رئيس «عمال المزارع المتحدين في أمريكا»، أكبر نقابة للعمال الزراعيين في الولايات المتحدة، إلى أنهم (يذهبون للعمل في أغلب الأحيان وهم مصابون بالحمى، والسعال، وأي من العوارض الأخرى (لكوفيد-19).وقال لوكالة فرانس برس إن «واقعهم اليومي يتلخص بأنهم إذا لم يعملوا فلن يدفع لهم أجر، وإذا لم يحصلوا على أجر فهم لا يملكون أي وسيلة أخرى لإعالة عائلاتهم، ودفع إيجار مساكنهم». مكون حيوي



وقال ديفيد ستيل مدير معهد ألبحاث الزراعية في جامعة بومونا «إذا وضعوا في حافلة وكان أحدهم مصاباً، فسُيقضى على اليد العاملة».

ولا تجرؤ كاليفورنيا التي تعد مزرعة الولايات المتحدة، وتشكل فيها الزراعة نحو 5% من إجمالي الناتج الداخلي، حتى على التفكير في هذا الاحتمال.

وقال ستيف لايل الناطق باسم وزارة الزراعة في كاليفورنيا إن «العمال الزراعيين مكون حيوي» للإمدادات الغذائية في الولاية.(أ ف ب)