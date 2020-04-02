شكرا لقرائتكم خبر عن القطاع الخاص الأمريكي يلغي 27 ألف وظيفة خلال مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفض القطاع الخاص في الولايات المتحدة وظائف أقل من التوقعات خلال الشهر الماضي، قبل ظهور كامل أثر فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة «إيه دي بي»، أمس الأربعاء، أن القطاع الخاص غير الزراعي الأمريكي ألغى 27 ألف وظيفة في شهر مارس/آذار الماضي، مقابل إضافة 179 ألف وظيفة خلال الشهر السابق له.

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