«اقتصاديـة عجمـان» تُطـوّر 8 خـدمات رقميـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عن حزمة من الخدمات الرقمية الجديدة والتي تتيحها عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للدائرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للتسهيل والتيسير على المتعاملين في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم.

وتشمل الخدمات التي تم الإعلان عنها خدمة «إصدار رخصة مركبة متنقلة» و«إصدار رخصة حالاً» و«إصدار رخصة التاجر الإلكتروني» و«إصدار رخصة مراكز الأعمال» و«توثيق العقود الذكية لعقد وكيل الخدمات وعقود شركات الأعمال» وخدمة «تجديد رخصة لسنوات إضافية» و«تجميد رخصة» و«الإلغاء الإداري»، ويأتي إطلاق هذه الخدمات الرقمية في الوقت الذي تحرص فيه الحكومة على المضي نحو التحول الرقمي من جهة وتقليل الزيارات لمراكز الخدمات.

وقال علي عيسى النعيمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية: نمضي في تطبيق استراتيجية التحول الرقمي والعمل مع شركائنا لتقديم خدماتنا وفقاً لأرقى الممارسات العالمية، ونحث المتعاملين بمختلف فئاتهم إلى التقدّم للحصول على خدماتنا عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للدائرة وإنجاز خدماتهم بشكل رقمي عامةً على مدار العام وخاصةً في الأوقات الحالية ومع إعلان وزارة الموارد البشرية والتوطين إيقاف استقبال المتعاملين في مراكز الخدمة تسهيل ابتداءً من اليوم (أمس)، وحتى إشعار آخر.