شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع شكاوى الاتصالات في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” تراجعت شكاوى العملاء من خدمات الاتصالات التي تقدمها «اتصالات» و«دو» بنسبة 7.8% إلى 6958 شكوى في الربع الأول، بحسب بيانات هيئة تنظيم الاتصالات. وتلقت الهيئة 3425 شكوى بشأن خدمات «اتصالات»، بين يناير ومارس، فيما تلقت 3533 شكوى من خدمات «دو». وتم حل 93,1% من شكاوى «اتصالات» و96% من شكاوى «دو».

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