649.5 ٪ نمو التداول اليومي للعقود الآجلـة للذهـب فـي دبـي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

شهدت بورصة دبي للذهب والسلع خلال الشهر الماضي نمواً قياسياً في معدّل حجم التداول اليومي لمنتجها الرائد العقد الآجل للذهب بنسبة 649.5٪ على أساس سنوي، مع نمو أحجام تداوله منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 742.8٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما شهدت محفظة أزواج العملات الأساسية G6 لدى البورصة ارتفاعاً كبيراً في أحجام التداول خلال شهر مارس، مسجلة نمواً بنسبة 390.8٪ على أساس سنوي، وبنسبة 475.4٪ منذ بداية العام حتى تاريخه مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وفي مؤشر آخر على النمو المستدام الذي تحققه البورصة من حيث معدلات الاهتمام والسيولة، سجّل معدّل الاهتمام المفتوح منذ بداية الشهر الماضي 380869 عقداً، مقارنة مع 268752 لنفس الفترة من العام الماضي.

وتعليقاً على تأثير انتشار فيروس كوفيد-19 على بورصة دبي للذهب والسلع والأسواق العالمية، قال ليس ميل، الرئيس التنفيذي للبورصة: نعيش اليوم أوقاتاً استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث تسبب انتشار فيروس كوفيد-19 في حدوث اضطرابات طالت جميع الأسواق العالمية، ما أدى إلى هبوط ملحوظ لأسواق الأسهم في وقت قياسي. ومع تزايد المخاوف خلال هذه الفترات، فإننا وبصفتنا بورصة المشتقات المالية الأكبر والأكثر تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط، نؤكد التزامنا بتزويد المتداولين والأعضاء بمجموعة واسعة من المنتجات التي يحتاجون إليها عبر فئات الأصول المختلفة ليتمكنوا من إدارة المخاطر التي تواجههم بشكل فعال.

وارتفع إجمالي حجم التداول في بورصة دبي للذهب والسلع خلال شهر مارس 1.8 مليون عقد بقيمة 45.133 مليار دولار أمريكي. كما ارتفع متوسط حجم التداول اليومي طوال الشهر مسجلاً 81850عقداً.