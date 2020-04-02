شكرا لقرائتكم خبر عن "التعبئة والتغليف" يوجه الإنتاج لتلبية احتياجات الصناعات الطبية بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مجدى حنا عضو شعبة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، أن مصانع الطباعة تكثف جهودها فى الوقت الحالى لتلبية احتياجات قطاع الصناعات الطبية والمواد الغذائية والمطهرات والصناعات الدوائية، لتوفير متطلباتها من " طباعة افست وطباعة ليبول و استيكر طباعة و علامات ارشاديه"

وأضاف مجدى حنا فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن كافة المطابع توجه إنتاجها حاليا إما للقطاع الدوائى والطبى بجانب قطاع الصناعات الغذائية، حتى يتم استكمال العملية الإنتاجية وعدم تضررها جراء أزمة فيروس كورونا المستجد، الذى أثر على إنتاجية كافة القطاعات الصناعية بما فيها قطاع الطباعة والتغليف.

وأشار عضو شعبة الطباعة، إلى أنه تم تقليص أيام العمل فى مصانع القطاع للحد من تنقل العمال، لمواجهة الاختلاط والحد من التجمعات، وذلك حفاظا على حياة العاملين والموظفين.

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وأوضح أن تركيز قطاع الطباعة والتغليف حاليا هو تلبية احتياجات مصانع الأدوية والأغذية، بحيث يتم انجاز الاتفاقات مع هذه المصانع فى مدد زمنية أقل، عبر تكثيف الإنتاج فى ورديات لمدة 24 ساعة متواصلة، واختصار عدد أيام العمل فى الأسبوع.

وكشف أن بعض المصانع تقوم بعمل حجر صحى داخلى للعمالة لديها، بمعنى أنه يتم توفير كافة الاحتياجات للعاملين، وتوفير مسكن داخلى ومستلزمات الإقامة، لتجنب خروجهم طوال مدة 15 يوما، لمنع تواجدهم فى وسائل المواصلات العامة، ووسط التجمعات.

وفى سياق آخر، كشف "حنا" أن بعض الشركات فى قطاعات الصناعات الهندسية وغيرها من القطاعات غير العاجلة، أى التى لا تتطلب تلبية احتياجاتها من المطابع حاليا، أجلت مطالبها الفترة الحالية، على أن يجرى توجيه الإنتاج إلى المصانع والقطاعات ذات الأولوية مثل الأدوية والأغذية.