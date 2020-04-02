شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى: إنجاز 1212 معاملة عبر منصات الخدمات الذكية والإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سوق دبي المالي، اليوم الأربعاء، أن منصاته المتعددة للخدمات الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية، سجلت إقبالاً متزايداً من قبل المستثمرين خلال الأسبوعين الماضيين منذ بدء تطبيق الدوام عن بُعد وإغلاق مكاتب خدمة العملاء منتصف مارس 2020.

وأشار السوق، فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء إلى ارتفاع عدد المعاملات المنجزة عن طريق صفحة الخدمات الإلكترونية للمستثمرين على الموقع الشبكي، وكذلك من خلال تطبيق الهواتف الذكية بنسبة 137% خلال النصف الثاني من مارس، وعقب بدء نظام العمل عن بعد قياساً إلى عدد المعاملات المنجزة في النصف الأول من الشهر ذاته قبل إغلاق مكاتب خدمة العملاء، ليصل عدد المعاملات إلى 1212 معاملة مقابل 511 معاملة.

وفي نفس السياق ارتفع عدد المسجلين الجدد في الخدمات الإلكترونية لسوق دبي المالي بنسبة 55% خلال النصف الثاني من مارس مقارنة بالنصف الأول، إذ بلغ عددهم خلال النصف الثاني 664 مستخدماً جديداً مقابل 429 مستخدماً، وضمت قائمة الخدمات الخمس الأكثر طلباً من قبل المتعاملين كل من: إصدار رقم المستثمر، التوزيعات النقدية، تحديث البيانات، التسجيل في الخدمات الالكترونية، وإصدار كشوف الحسابات.

وقالت مريم فكري، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة المعنية بخدمات ما بعد التداول في السوق: "تعكس سلاسة إنجاز المعاملات في سوق دبي المالي والتفاعل الكبير من قبل المستثمرين تكامل منصاتنا الالكترونية والذكية التي طورها السوق لتقديم أرفع مستويات الخدمة وأكثرها فعالية، كما تعكس أيضاً نجاح حملات التوعية التي نظمها السوق على مدى السنوات الماضية لحث المتعاملين على التحول نحو تلك الخدمات بما يسهل عليهم إنجاز معاملاتهم وقتما شاؤوا وأينما كانوا.

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وأضافت :"ومما لاشك فيه فإن حرص السوق المبكر على الاستثمار في الخدمات الذكية والتأكد من جاهزيته التامة منذ فترة طويلة أتت ثمارها وأثبتت فعاليتها الكبيرة في هذه المرحلة التي تتطلب العمل عن بعد وإغلاق مكاتب خدمة العملاء حرصاً على الصحة العامة لكافة المتعاملين والموظفين."

وأشارت مريم فكري إلى أن سوق دبي المالي يوفر كافة خدماته من خلال المنصات الالكترونية، ويقدر عدد المستخدمين المسجلين في الخدمات الالكترونية والذكية للسوق حالياً بحوالي 120 ألف مستخدم يقومون بالفعل بإنجاز معاملاتهم ومتابعة أنشطتهم الاستثمارية بأعلى درجات السلاسة والفعالية والأمان، وذلك بتقديم طلباتهم ومتابعتها الكترونياً عبر الخدمات الإلكترونية لسوق دبي المالي من خلال تحميل تطبيق الخدمات الذكية لسوق دبي المالي أو من خلال الموقع الإلكتروني.

وتوفر تلك المنصات مجموعة متنوعة من الخدمات ومنها إصدار رقم المستثمر وتحديث البيانات، متابعة كشوف الحسابات ، خدمات توزيع الأرباح وبطاقة آيفستر، التصويت الذكي خلال الجمعيات العمومية وغيرها.

ويحرص السوق بصورة دورية على تنفيذ حملات توعية مكثفة سواء بالتواصل مع المستثمرين من خلال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، أو عبر الموقع الإلكتروني للسوق ووسائل الإعلام بهدف التعريف بالخدمات التي توفرها منصاته الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية وحث أعداد أكبر من المستثمرين على الاستفادة منها.