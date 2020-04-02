شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "سناب شات" ينخفض بنحو 6% رغم ارتفاع وتيرة الاستخدام بسبب "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "سناب شات" خلال تعاملات الأربعاء على الرغم من ببيانات أظهرت ارتفاع وتيرة استخدام تطبيق التراسل الفوري الشهير في ظل العززل المنزلي للمملايين حول العالم نتيجة انتشار فيروس "كورونا".



وأوضحت الشركة الأمريكية أن محادثات الفيديو والصوت عبر تطبيقها ارتفعت بنسبة 50% خلال الأيام الأخيرة من مارس/آذار مقارنة بنفس الفترة من شهر فبراير/شباط السابق له.

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وعلى أثر ذلك، زاد نشاط ووتيرة الإعلانات عبر تطبيق التواصل الاجتماعي من جانب المستثمرين والمستخدمين ليس فقط "سناب شات" بل منصات أخرى كـ"فيسبوك و"تويتر".



وكانت شركتا "والت ديزني" و"نتفليكس" قد أعلنتا ارتفاع أعمالهما مع إقبال العملاء والمستخدمين على مشاهدة الفيديوهات والمحتوى الأصلي عبر الإنترنت.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "سناب شات" بنسبة 5.7% وأغلق جلسة الأربعاء عند 11.2 دولار، وسجل السهم أعلى سعر اليوم عند 11.6 دولار بينما سجل أقل سعر عند 10.9 دولار.