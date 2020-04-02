شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 5600 جولة.. «تجارة الشرقية» تؤكد وفرة السلع والمخزون والان نبدء بالتفاصيل

• تحرير 345 مخالفة وتطبيق العقوبات الفورية

وقفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بالمنطقة الشرقية، خلال الأسبوع الماضي على المنشآت التجارية للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك.

وشملت الجولات التي بلغ عددها نحو 5600 جولة، البقالات، والهايبر ماركت، ومحال بيع الخضروات والفواكة، ومحال بيع الدواجن واللحوم، ومحال بيع الأسماك, والمخابز, ومحطات الوقود، وتم تحرير 345 مخالفة وتطبيق العقوبات الفورية على المخالفين.

وأكدت وزارة التجارة أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق امدادات السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية.

وتحث وزارة التجارة كافة المواطنين والمقيمين على استخدام تطبيقات التوصيل الإلكترونية المسجلة لدى هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات، لطلب كافة احتياجاتهم من مواد تموينية واستهلاكية طوال اليوم، وعدم الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، وامتثالا لأوامر القيادة الرشيدة.