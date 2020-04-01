التجارة: استثناء 6 سلع من حظر التصدير 3 أشهر

كتب: ضياء السقا قررت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، استثناء الفاصوليا البيضاء والحمص المعلب والفول الأخضر المجمد من القرار الوزارى الصادر مؤخرا بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر، لتوفير احتياجات السوق الداخلي. ووفق تعديلات القرار رقم 194 لسنة 2020 بشأن وقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر، فإنه يجرى استثناء هذه الأصناف، وتم مخاطبة الرقابة على الصادرات والواردات لتطبيق الاستثناء. Advertisements وكانت التجارة، قد قررت استثناء الفاصوليا الخضراء والبسلة الخضراء والفول السودانى، من القرار الوزارى الصادر مؤخرا بحظر التصدير. يشار إلى وزيرة التجارة والصناعة، قد أصدرت قراراً بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية . ويأتى هذا القرار فى إطار حرص الوزارة على تنفيذ الخطة الشاملة التى أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الاساسية، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد .

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