شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ صفقات بالبورصة المصرية أبرزها الشرقية للدخان بقيمة 112 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت البورصة المصرية، تنفيذ صفقات تتجاوز قيمتها مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، أبرزها الشركة الشرقية للدخان-ايسترن كومبانى بحجم تداول 9.2 مليون سهم بقيمة 112.6 مليون جنيه، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو بحجم تداول 503.4 ألف سهم بقيمة 27.7 مليون جنيه، جهينة للصناعات الغذائية بحجم تداول 4.9 مليون جنيه بقيمة 26.6 مليون جنيه، البنك التجارى الدولى بحجم تداول 183.6 ألف صفقة بقيمة 10.6 مليون جنيه.

كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة بحجم تداول 973 ألف سهم بقيمة 4.8 مليون جنيه، المصرية للمنتجعات السياحية بحجم تداول 3 ملايين سهم بقيمة 4.6 مليون جنيه، ايديتا للصناعات الغذائية بحجم تداول 430 ألف سهم بقيمة 3.3 مليون جنيه، جى بى اوتو بحجم تداول 2 مليون سهم بقيمة 3 ملايين جنيه، أوراسكوم للاستثمار القابضة بحجم تداول 5 ملايين سهم بقيمة 1.7 مليون جنيه، شركة مستشفى كليوباترا بحجم تداول 295 ألف سهم بقيمة 1.3 مليون جنيه.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر إبريل، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 526.068 مليار جنيه.

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وبلغ حجم التداول على الأسهم 197.3 مليون ورقة مالية بقيمة 645.5 جنيه، عبر تنفيذ 22.9 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 63.06% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 33.47%، والعرب على 3.47% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 61.54% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 38.45%.

ومال صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 4.7 مليون جنيه، 280.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 23.5 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 540.2 ألف جنيه، 257.7 مليون جنيه، على التوالي.