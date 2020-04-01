شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولون: موارد صندوق النقد تكفى للتعامل مع أزمة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال مسئولون فى صندوق النقد الدولى، اليوم الأربعاء، إن جائحة فيروس كورونا تفرض ضغوطا كبيرة على اقتصادات الأسواق الناشئة، لكنهم أبدوا ثقتهم فى كفاية موارد الصندوق لتلبية حاجات تلك الدول.

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وأبلغ المسئولون الصحفيين فى مؤتمر بالهاتف، أن الصندوق "بعيد" عن استنفاد إجمالى طاقته الإقراضية البالغة تريليون دولار ويعمل على استكشاف مصادر جديدة للتمويل والسيولة للدول الأعضاء.