شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولون: موارد صندوق النقد تكفى للتعامل مع أزمة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال مسئولون فى صندوق النقد الدولى، اليوم الأربعاء، إن جائحة فيروس كورونا تفرض ضغوطا كبيرة على اقتصادات الأسواق الناشئة، لكنهم أبدوا ثقتهم فى كفاية موارد الصندوق لتلبية حاجات تلك الدول.
وأبلغ المسئولون الصحفيين فى مؤتمر بالهاتف، أن الصندوق "بعيد" عن استنفاد إجمالى طاقته الإقراضية البالغة تريليون دولار ويعمل على استكشاف مصادر جديدة للتمويل والسيولة للدول الأعضاء.
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