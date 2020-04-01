الأسهم الأمريكية تهوى مع تنامى مخاوف فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسى أكثر من أربعة بالمئة، اليوم الأربعاء، بعد تحذير شديد بشأن عدد وفيات فيروس كورونا فى الولايات المتحدة، مما دفع المستثمرين للتخارج حتى من الأسهم الأكثر أمنا.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعى 973.65 نقطة بما يعادل 4.44 بالمئة إلى 20943.51 نقطة، وفقد ستاندرد اند بورز 114.09 نقطة أو 4.41 بالمئة ليسجل 2470.5 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 339.52 نقطة أو 4.41 بالمئة أيضا إلى 7360.58 نقطة.
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