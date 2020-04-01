شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يغلق منخفضا بعد قفزة فى مخزونات الخام الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن زادت مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضى بأكبر قدر منذ 2016، فى حين شهد الطلب على البنزين أكبر انخفاض أسبوعى له على الإطلاق بسبب جائحة فيروس كورونا، وزادت مخزونات الخام 13.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. تلك أكبر زيادة أسبوعية منذ 2016، ويتوقع المحللون بيانات مماثلة فى الأسابيع المقبلة، مع قيام مصافى التكرير بكبح الإنتاج واستمرار انخفاض الطلب على البنزين.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط 17 سنتا، ليتحدد سعر التسوية عند 20.31 دولار للبرميل، بعد أن انخفض إلى 19.90 دولار.

Advertisements

وهبط خام برنت تسليم يونيو 1.61 دولار، بما يعادل 6.1 بالمئة إلى 24.74 دولار للبرميل، وتراجع خام القياس العالمى إلى 21.65 دولار يوم الاثنين، أدنى مستوياته منذ 2002، عندما كان عقد مايو المنقضى حاليا هو عقد أقرب استحقاق.

هوت السوق، بفعل التراجع الحاد فى الطلب من جراء جائحة فيروس كورونا وزيادة إنتاج السعودية وروسيا عقب انهيار اتفاق بشأن الإمدادات الشهر الماضي. وانخفض خام برنت 66 بالمئة فى الأشهر الثلاثة الأولى من 2020، متكبدا أكبر خسارة ربع سنوية له على الإطلاق.