شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 1-4-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 1-4-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر إبريل، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 526.068 مليار جنيه.

إيقاف تداول 28 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 38 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء. إيقاف تداول 28 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 38 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وضمت قائمة الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى العبوات الطبية، الحديد والصلب المصرية، أجواء للصناعات الغذائية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، المصرية للدواجن، العالمية للاستثمار والتنمية، العربية للصناعات الهندسية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، آسيك للتعدين-اسكوم، سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، دلتا للإنشاء والتعمير، العربية للمحابس، جهينة للصناعات الغذائية، الصناعات الغذائية العربية، المتحدة للإسكان والتعمير، القاهرة للإسكان والتعمير، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، ايديتا للصناعات الغذائية، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ مصر للأسمنت-قنا، المجموعة المصرية العقارية، ابن سينا فارما، الإسماعيلية مصر للدواجن، مصر بنى سويف للأسمنت، السويس للأسمنت، سماد مصر، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو.

البورصة تخسر 6.8 مليار جنيه البورصة تخسر 6.8 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر إبريل، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 526.068 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 197.3 مليون ورقة مالية بقيمة 645.5 جنيه، عبر تنفيذ 22.9 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 63.06% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 33.47%، والعرب على 3.47% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 61.54% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 38.45%.

ومال صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 4.7 مليون جنيه، 280.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 23.5 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 540.2 ألف جنيه، 257.7 مليون جنيه، على التوالي.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 9424 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 1329 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 10890 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 3525 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 986 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 1017 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.38% ليغلق عند مستوى 702 نقطة.

وارتفعت أسهم 38 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 94 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.



تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، إذ اشترى مجلس إدارة شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا 1500 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات دايس للملابس الجاهزة، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، 1.61 مليون سهم، 237 ألف سهم، 3.307 مليون سهم، على التوالى، واشترى مساهم رئيسى بشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية 5 آلاف سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، إذ اشترى مجلس إدارة شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا 1500 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات دايس للملابس الجاهزة، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، 1.61 مليون سهم، 237 ألف سهم، 3.307 مليون سهم، على التوالى، واشترى مساهم رئيسى بشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية 5 آلاف سهم.

فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركات دايس للملابس الجاهزة، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، 5.355 مليون سهم،152.9 ألف سهم،1.97 مليون سهم، كما باع مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية 2.5 مليون سهم.

صفقات

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة جى بى اوتو لعدد 6.429 مليون سهم بقيمة 10.159 مليون جنيه.

كما أعلنت عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة سى اى كابيتال القابضة لعدد 9.432 مليون سهم بقيمة 24.996 مليون جنيه.