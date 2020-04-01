شكرا لقرائتكم خبر عن العضو المنتدب لبلاك روك: الاقتصاد العالمى قد ينكمش 11% فى النصف/1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عامر بساط العضو المنتدب لشركة بلاك روك، اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد العالمى قد ينكمش 11 بالمئة فى النصف الأول من 2020 ويفقد ستة تريليونات دولار من الناتج الاقتصادى بسبب جائحة فيروس كورونا، وقال "لوضع هذا فى سياقه، فإنه سيكون أسوأ من الانكماش الذى رأيناه فى 2008، وأسوأ من ذلك الذى يُقدر الناس حدوثه إبان الإنفلونزا الإسبانية" فى 1918.

وأضاف، "لن يكون سيئا مثل الكساد العظيم (فى الثلاثينيات)، وهو ما كان انكماشا أسوأ بكثير، لكنها ستكون بلا ريب ثانى أسوأ صدمة اقتصادية نراها عالميا."

وقال بساط، أثناء حلقة نقاش افتراضية أدارها مركز كارنيجى الشرق الأوسط إن التقديرات المتحفظة تشير إلى إمكانية فقد خمسة ملايين وظيفة فى تلك الفترة فى حين سيزداد الأمر سؤا عند أخذ البطالة المقنعة فى الحسبان إلى جانب خفض ساعات العمل وتقليص الأجور.

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وردا على سؤال، إن كانت الإجراءات المتخذة حتى الآن تتناسب مع الصدمة، قال بساط "سياسيا، الإجابة هى لا بشكل قاطع، لكنه أشاد بالخطوات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومات والبنوك المركزية فى أنحاء العالم.

وقال "حجم التحفيز المالى المعلن عالميا لمواجهة المشكلة بين فبراير شباط ومارس آذار... خمسة تريليونات دولار.. أضف لهذا 65 خفضا لأسعار الفائدة، ونحو 20 بلدا أعلنت شكلا ما من التيسير الكمي. كيف تترجم كل هذا إلى تحفيز؟ الأمر معقد، لكن الحقيقة أنه غير مسبوق."