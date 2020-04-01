شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 1 - 4 -2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 1 -4 -2020.





إيقاف تداول 28 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 38 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وضمت قائمة الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى العبوات الطبية، الحديد والصلب المصرية، أجواء للصناعات الغذائية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، المصرية للدواجن، العالمية للاستثمار والتنمية، العربية للصناعات الهندسية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، آسيك للتعدين-اسكوم، سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، دلتا للإنشاء والتعمير، العربية للمحابس، جهينة للصناعات الغذائية، الصناعات الغذائية العربية، المتحدة للإسكان والتعمير، القاهرة للإسكان والتعمير، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، ايديتا للصناعات الغذائية، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ مصر للأسمنت-قنا، المجموعة المصرية العقارية، ابن سينا فارما، الإسماعيلية مصر للدواجن، مصر بنى سويف للأسمنت، السويس للأسمنت، سماد مصر، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو.

البورصة تخسر 6.8 مليار جنيه البورصة تخسر 6.8 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر إبريل، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 526.068 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 197.3 مليون ورقة مالية بقيمة 645.5 جنيه، عبر تنفيذ 22.9 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 63.06% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 33.47%، والعرب على 3.47% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 61.54% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 38.45%.

ومال صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 4.7 مليون جنيه، 280.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 23.5 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 540.2 ألف جنيه، 257.7 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 9424 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 1329 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 10890 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 3525 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 986 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 1017 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.38% ليغلق عند مستوى 702 نقطة.

وارتفعت أسهم 38 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 94 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 1.028 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.83%

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 3.740 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.04%

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- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 6.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.96%

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 11.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.73%

- أجواء للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 1.462 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.38%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 9.450 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.91%

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 5.410 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.83%

- مصر بنى سويف للأسمنت بسعر إغلاق 12.940 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.38%

- إيديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 7.830 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.16%

- المتحدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 2.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.19%