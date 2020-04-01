130 مليون جنيه إجمالى الإيـرادات المحققـــة بجـــمارك الدخـــــان بالقاهـــرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار تعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية بمواصلة العمل بإتمام الإجراءات الجمركية في أسرع وقت فى هذه الظروف الاستثنائية .
أفـرجت الإدارة العامــــــة لجــــمارك الدخــــــــان بالقـــــاهــــرة برئاسـة بولا سليمان ميخائيل خـــلال شهر مارس 2020 عن مشمول 125 شــــهادة ســـحب جــزئية للدخان بعدد 11 ألف و 10 طـــرد بـــوزن إجـــمالي 2134 طن و 481 كيلو جرام .
و بلغ إجمالي الضرائب و الرســــوم الجــــمركيــة المحصلة بالإدارة العامـــــة لجمارك الدخان بالقاهرة خـــلال شهر مارس 2020 حوالي 16 مليون و 424 ألف و 87 جنيهاً ، كما بلغ إجمالي الغرامات ألف و 500 جنيها .
فيما بلغ إجمالي الضرائب على القيمة المضافة المحصلة خلال نفس الفترة 112 مليون و 201 ألف 376 جنيهاً و إجمالي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية المحصلة مليـون و 196 ألف و 57 جنيهاً و الرسـوم المحصلة لحساب غـــرفة الأدخـنة 598 ألف و 28 جنيها و إجمالي المصاريف الإداريـة و دمغــة تنمية الـموارد و الدمغة النسبية و النوعية المحـصلة ألف و 446 جنيها .
وبلغ إجــمالي ضريبة المهن الحـرة لشهر مارس 2020 حوالي 6 ألف و 450 جنيها .
وبذلك يكــون إجـــمالي الإيــرادات المحصلة بجــمارك الإدارة العامـة لجـمارك الدخـان بالقاهــــرة خــــلال شهر مارس 2020 حـــوالي 130 مليون و 443 ألف و 777 جنيهاً .
و خلال الفترة نفسها بلغ إجــمالى قيمة صادرات الدخان بالإدارة العامة لجـــمارك الدخان بالقاهرة حوالي 3 مليون و 955 ألف و 003 جنيها .
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