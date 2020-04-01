شكرا لقرائتكم خبر عن المالية السعودية توقع مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعّت وزارة المالية السعودية، مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات الفرنسية بالتمرير "عن بُعد"؛ نظراً للإجراءات الاحترازية المتبعة حالياً، ووقع مذكرة التفاهم من جانب وزارة المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطنى محمد بن عبدالله الجدعان، ومن وكالة ائتمان الصادرات الفرنسية المدير العام للوكالة فرانسوا ليفبفر.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، عبّر الطرفان عن سعادتهما للاتفاقية الجديدة ودورها فى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين فرنسا والمملكة.

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ويأتى توقيع مذكرة التفاهم، فى إطار تعزيز التعاون والشراكة الثنائية ومناقشة الفرص التجارية المحتملة التى ستعود بالنفع على البلدين الصديقين.

وتشمل المذكرة عدداً من الأنشطة التعاونية، منها تغطية تأمين الصادرات وضمان لتغطية تمويل المشاريع الإستراتيجية، وتقديم الدعم لتأمين تمويل عدد من المشاريع الحكومية فى المملكة.