شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الأربعاء ..13 جنيها تراجعا بسعر الذهب فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الاقتصاد على المستوى العربى والمصرى عدد من الأحداث القليلة اليوم الأربعاء، لعل استمرار أخبار فيروس كورونا هى المتصدرة حتى الآن، والمؤثر الرئيسى على البورصات والذهب والعملات.

البنك المركزى: لا صحة لما يتدوال عن وجود خطة سابقة للمركزى لتقييد عمليات السحب

أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه لا صحة لما يتم تداوله في السوشال ميديا عن وجود خطة سابقة للبنك المركزي تم من خلالها تقييد عمليات السحب من البنوك مرتبطة بطباعة عملات جديدة، واخضاع المودعين بتقديم إقرار ضريبي وكشف مصادر أموالهم، وغير ذلك من إجراءات.

وأضاف نجم أن كل ما ورد في البوست المتداول غير صحيح بما فيها الواقعة نفسها، مطالبا الجميع بتوخي الحذر الشديد عند التعامل مع قطاع مهم مثل القطاع المصرفي نظرا لما له من تأثير بالغ على الاقتصاد العام وتوجهات المواطنين المالية.

تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط 9 قطاعات

أنهت مؤشرات بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر إبريل، بتراجع جماعى، بضغوط هبوط 9 قطاعات.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.55% خاسراً 74.69 نقطة ليغلق عند مستوى 4748.02 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.73% خاسراً 90.14 نقطة ليغلق عند مستوى 5108.52 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.08% خاسراً 43.9 نقطة ليغلق عند مستوى 4039.21 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 1.29%، خاسراً 51.54 نقطة ليغلق عند مستوى 3946.73 نقطة.

أسعار الذهب تواصل التراجع وتهبط 13 جنيها للجرام خلال يومين

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-4-2020 تراجع بقيمة جنيهين فقط، بعد أن تراجع سعر الذهب أمس 11 جنيها للجرام، ليبلغ إجمالي الانخفاض على مدار يومين 13 جنيها.

وهبط الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر من 690 إلى 688 جنيها للجرام حتى الآن، بعد هبوط سعر أوقية الذهب من 1600 دولار إلي 1594 دولار حتى صياغة هذه السطور.

Advertisements

بورصة قطر تتحول للمنطقة الحمراء.. وتراجع أرباح الشركات المدرجة بنسبة 5.53%

تحول المؤشر العام لبورصة قطر، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر إبريل، بنسبة 0.15% خاسراً 12.22 نقطة ليغلق عند مستوى 8195.02 نقطة، للجلسة الرابعة على التوالى، بضغوط هبوط قطاعى العقارات والنقل، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمي للاقتصاد.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بختام التعاملات، 82.9 مليون سهم بقيمة 172.5 مليون ريال عبر تنفيذ 4847 صفقة، وتراجع 22 سهما، فيما ارتفع 21 سهما، واستقرت 3 أسهم.

هالة السعيد: نستهدف زيادة الاستثمارات لمبادرة حياة كريمة لتصل 8 مليارات جنيه

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان الخطة الاستثمارية المستدفة لمبادرة حياة كريمة فى العام المالى المقبل 2020 -2021 تصل استثمارتها الى 8 مليارات جنيه، موضحة أنها تستهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية الشاملة بالتركيز على تلبية احتياجات المواطنين فى القرى الأكثر احتياجًا من خلال بناء الإنسان وتحسين جودة حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا، فضلًا عن توفير فرص عمل لائق ومنتج.

وتابعت السعيد أن هذا النوع من المبادرات مثل مبادرة حياة كريمة ومبادرة مراكب النجاة تأتى كمثل حى لتفعيل دور الاستثمار العام فى الحماية الاجتماعية، مشيرًة إلى أن الخطة الاستثمارية الموجهة لمبادرة حياة كريمة لعام 20/2021 تصل إلى 8 مليارات جنيه فى 357 قرية جديدة، و 250 مليون جنيه لمبادرة مراكب النجاة فى 40 قرية جديدة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

550 جنيه انخفاضا فى سعر الحديد لشهر إبريل.. و"عز" تثبت أسعارها

قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن شركات الحديد أعلنت أسعارها لشهر إبريل وتم إبلاغ التجار اليوم للتعامل على الأسعار الجديدة، وذلك فى تراجع بقيمة 550 جنيه للطن فى شركتى السويس للصلب والمصريين للصلب، فى حين ثبتت حديد عز أسعارها عند نفس أسعار الشهر الماضى.

وأضاف الزينى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن أسعار حديد عز تبلغ أرض المصنع 10214 جنيه للطن، والمستهلك 1050 جنية للطن، ويبلغ سعر طن الحديد من السويس للصلب تسليم أرض المصنع 9500 جنية للطن والمستهلك النهائى 9700 جنيه، كما أعلنت حديد المصريين أسعارها تسليم أرض المصنع للتجار 9450 جنية للطن، وللمستهلك النهائى 9700 جنيه .