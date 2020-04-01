معهد التمويل: سندات وأسهم الأسواق الناشئة تفقد 83.3 مليار دولار فى مارس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الأسواق الناشئة "توقفا مفاجئا"، لتدفقات رؤوس الأموال فى مارس مع سحب مستثمرى المحافظ مستوى قياسيا بلغ 83.3 مليار دولار من الأسهم والسندات بسبب عدم التيقن حيال انتشار فيروس كورونا وصدمات ضخمة فى أسعار النفط والأصول المالية، وقال معهد التمويل الدولى إن بيانات التدفقات تظهر نزوح 52.4 مليار دولار من صناديق أسهم الأسواق الناشئة فى مارس آذار. وبلغ حجم النزوح عن الأسهم الصينية 12.3 مليار دولار. ونزفت سندات الأسواق الناشئة 31 مليار دولار، فى ثانى أكبر نزوح شهرى مسجل بعد أكتوبر 2008. Advertisements وقال جوناثان فورتون، الاقتصادى فى المعهد اليوم الأربعاء، "فى حين ظهر أثر كوفيد-19 للمرة الأولى فى يناير كانون الثانى ثم جرى احتواؤه فى الصين، فإن انتشارا أوسع للجائحة فى الأسابيع الأخيرة هز الأسواق محدثا صدمة للأسواق الناشئة أشد من الأزمة المالية الكبيرة فيما يتعلق بتدفقات رؤوس الأموال."

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