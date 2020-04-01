شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة السعودية وحيدا ببورصات الخليج بأولى جلسات شهر أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر أبريل، باستثناء صعود سوق الأسهم السعودية بنحو 1% مدفوعا بصعود قطاعات قيادية، فيما تراجعت بورصة دبى بنسبة 2.85% وخسر رأس المال السوقى 3.69 مليار درهم، وهبطت بورصة البحرين بضغوط هبوط قطاع البنوك، وانخفضت مؤشرات بورصة الكويت، وواصلت بورصة قطر نزيف الخسائر بضغوط هبوط قطاعى العقارات والنقل.



بورصة الكويتأنهت مؤشرات بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر أبريل، بتراجع جماعى، بضغوط هبوط 9 قطاعات.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.55% خاسراً 74.69 نقطة ليغلق عند مستوى 4748.02 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.73% خاسراً 90.14 نقطة ليغلق عند مستوى 5108.52 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.08% خاسراً 43.9 نقطة ليغلق عند مستوى 4039.21 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 1.29%، خاسراً 51.54 نقطة ليغلق عند مستوى 3946.73 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 99.1 مليون سهم بقيمة 20.3 مليون دينار كويتى عبر 7698 صفقة.

وتراجعت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 6.40%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.81%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.40%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.29%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.23%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.94%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.89%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.62%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.02%.

وجاء سهم "شركة الإنماء العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8%، تليه شركة التعمير للاستثمار العقارى بنسبة 7.43%، ثم شركة التخصيص القابضة بنسبة 4.63%، فيما تصدر سهم "شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.16% ثم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 9.61%، ثم شركة أجيال العقارية الترفيهية بنسبة 9.15%.

بورصة السعوديةتحول المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر أبريل، بنسبة 0.98% رابحا 64.04 نقطة ليغلق عند مستوى 6569.39 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.96% رابحا 108.15 نقطة ليصل إلى مستوى 5626.02 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 170.9 مليون سهم بقيمة 3.4 مليار ريال، وارتفع 100 سهما، فيما تراجع 83 سهما.

وارتفع 14 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 5.92%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 5.73%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 3.62%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.10%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.89%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.64%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.44%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.24%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.84%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.74%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.69%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.17%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.09%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 4.07%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.65%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.24%.

وجاء سهم "الكابلات السعودية"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.96%، ثم سهم الواحة بنسبة 8.27%، ثم سهم الأندلس بنسبة 8.22%، فيما جاء سهم "ساسكو" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 4.77%، ثم سهم "الدوائية" بنسبة 4.07%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 3.88%.

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