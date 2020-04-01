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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة السعودية وحيدا ببورصات الخليج بأولى جلسات شهر أبريل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر أبريل، باستثناء صعود سوق الأسهم السعودية بنحو 1% مدفوعا بصعود قطاعات قيادية، فيما تراجعت بورصة دبى بنسبة 2.85% وخسر رأس المال السوقى 3.69 مليار درهم، وهبطت بورصة البحرين بضغوط هبوط قطاع البنوك، وانخفضت مؤشرات بورصة الكويت، وواصلت بورصة قطر نزيف الخسائر بضغوط هبوط قطاعى العقارات والنقل.
بورصة الكويتأنهت مؤشرات بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر أبريل، بتراجع جماعى، بضغوط هبوط 9 قطاعات.
وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.55% خاسراً 74.69 نقطة ليغلق عند مستوى 4748.02 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.73% خاسراً 90.14 نقطة ليغلق عند مستوى 5108.52 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.08% خاسراً 43.9 نقطة ليغلق عند مستوى 4039.21 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 1.29%، خاسراً 51.54 نقطة ليغلق عند مستوى 3946.73 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 99.1 مليون سهم بقيمة 20.3 مليون دينار كويتى عبر 7698 صفقة.
وتراجعت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 6.40%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.81%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.40%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.29%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.23%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.94%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.89%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.62%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.02%.
وجاء سهم "شركة الإنماء العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8%، تليه شركة التعمير للاستثمار العقارى بنسبة 7.43%، ثم شركة التخصيص القابضة بنسبة 4.63%، فيما تصدر سهم "شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.16% ثم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 9.61%، ثم شركة أجيال العقارية الترفيهية بنسبة 9.15%.
بورصة السعوديةتحول المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر أبريل، بنسبة 0.98% رابحا 64.04 نقطة ليغلق عند مستوى 6569.39 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.96% رابحا 108.15 نقطة ليصل إلى مستوى 5626.02 نقطة.
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 170.9 مليون سهم بقيمة 3.4 مليار ريال، وارتفع 100 سهما، فيما تراجع 83 سهما.
وارتفع 14 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 5.92%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 5.73%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 3.62%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.10%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.89%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.64%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.44%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.24%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.84%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.74%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.69%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.17%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.09%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 4.07%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.65%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.24%.
وجاء سهم "الكابلات السعودية"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.96%، ثم سهم الواحة بنسبة 8.27%، ثم سهم الأندلس بنسبة 8.22%، فيما جاء سهم "ساسكو" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 4.77%، ثم سهم "الدوائية" بنسبة 4.07%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 3.88%.
بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر أبريل، بنسبة 2.85% خاسراً 50.56 نقطة ليغلق عند مستوى 1720.75 نقطة، متأثراً بضغوط هبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط.
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 113.3 مليون سهم محققة ما قيمته 159.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 3083 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفعت 4 أسهم، فيما انخفض 26 سهما، واستقر سهم واحد.
وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع البنوك بنسبة 4.11%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 4.07%، تلاه قطاع السلع بنسبة 2.29%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.24%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.14%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.64%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 6.07%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 5.76%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة الشركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد بنسبة 14.73%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 5.76%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم بنك دبى الإسلامى بنسبة 5%، ثم سهم الإثمار القابضة بنسبة 5%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 22.7 مليون ورقة بقيمة 48.2 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 4.95%.
بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر أبريل، بنسبة 0.69% خاسراً 9.37 نقطة ليغلق عند مستوى 1341.25 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والخدمات.
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 2.1 مليون سهم بقيمة 409.5 ألف دينار.
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 16.75% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.49%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 8.93% بضغوط هبوط سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 5.78%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.69%.
كما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 7.08% بضغوط هبوط سهم شركة اى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 4.35%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.28%.
بورصة قطرتحول المؤشر العام لبورصة قطر، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر أبريل، بنسبة 0.15% خاسراً 12.22 نقطة ليغلق عند مستوى 8195.02 نقطة، للجلسة الرابعة على التوالى، بضغوط هبوط قطاعى العقارات والنقل، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمي للاقتصاد.
وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بختام التعاملات، 82.9 مليون سهم بقيمة 172.5 مليون ريال عبر تنفيذ 4847 صفقة، وتراجع 22 سهما، فيما ارتفع 21 سهما، واستقرت 3 أسهم.
وتراجع قطاعى العقارات والنقل ببورصة قطر، بنسبة 0.52%، 0.19%، على التوالى، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.84%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.52%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.34%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.12%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.07%.
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