شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثانى.. استمرار تسليم شرائح التابلت لطلاب أولى ثانوى داخل المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لليوم الثاني على التوالي نجحت الشركة المصرية للاتصالات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في تنظيم عمليات تسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بدون أي زحام أو تكدس داخل المدارس والإدارات التعليمية المختلفة على مستوى الجمهورية مع اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة الطلاب وأولياء الأمور وكذا الموظفين، وذلك تفاديًا لتكدس الطلاب وأولياء الأمور فى فروع ومراكز مبيعات الشركة حرصًا على سلامتهم فى ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا.

ويستطيع الطلاب وأولياء الأمور الحصول على الشريحة الخاصة بالتابلت المدرسي بسهولة من أقرب إدارة تعليمية أو أقرب مدرسة تحددها لهم الإدارة التعليمية، دون الحاجة للتزاحم أو التكدس أمام فروع ومراكز مبيعات المصرية للاتصالات، خاصة فى ظل الإجراءات الحالية التى تم اتخاذها لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تتطلب وجود مسافة أمنة بين العملاء، والانتظار فى أماكن جيدة التهوية.

وكان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أكد فى 15 من مارس الجارى، أنه يتم التنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالى من أجل دعم "سبل التعليم عن بعد" حرصًا على مصلحة الطلاب فى مختلف المراحل التعليمية؛ مشددا على أهمية تضافر الجهود بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات والتواصل الدائم من أجل تقديم الدعم اللازم لاستمرار العملية التعليمية للطلاب فى كافة أنحاء الجمهورية.

توفير الإتاحة المجانية للمواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية التعليم ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجهزة لتقديم المحتوى التعليمى اللازم لاستكمال وتيسير العملية التعليمية عن بعد بهدف عدم تحميل أولياء الأمور أو الطلبة أى أعباء مادية إضافية.

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واعلن الوزارة علي توفير وزيادة سعات التحميل الشهرية الخاصة باشتراكات الانترنت المنزلى للأفراد بنسبة 20 % بتكلفة 200 مليون جنيه تتحملها الدولة وذلك لكافة شرائح المستخدمين بالتنسيق مع شركات مقدمى خدمات الإنترنت بهدف دعم إتاحة التعليم عن بعد والخدمات الأساسية.

كما تم توفير منصات رقمية مجانا لاستضافة المواد العلمية والمحاضرات لطلاب المدارس والجامعات من خلال التعاون بين وزارتى التربية التعليم، والتعليم العالى مع مشغلى التليفون المحمول بمصر بهدف دعم تيسير عملية التعليم عن البعد لحين تجاوز الازمة.



جانب من التسليم



مساحات آمنة لحماية الطلاب وأولياء الأمور



موظفى المصرية للاتصالات يملؤون استمارات التابلت