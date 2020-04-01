الاقتصاد

الذهب يغلق على انخفاض متأثراً بضغوط مكاسب العملة الأمريكية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل ضغوط العملة الأمريكية ومكاسبها أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك على الرغم من خسائر أسواق الأسهم على مستوى العالم.


ويقترب عدد مصابي فيروس "" من مليون حالة في حين ارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 43 ألف حالة على مستوى العالم.

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وكانت بيانات حكومية قد كشفت عن خسارة القطاع الخاص الأمريكي ما يقرب من 27 ألف وظيفة في الشهر الماضي، وهو ما يقل عن التوقعات بخسارة ما يقرب من 150 ألف وظيفة.


وعلى صعيد آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 99.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 99.8 نقطة وأقل مستوى عند 98.9 نقطة.


وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الذهب  عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.3% إلى 1591.4 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس  أعلى سعر اليوم عند 1612.4 دولار وأقل سعر عند 1576 دولارا.

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