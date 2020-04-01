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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعمق خسائره مع هبوط "برنت" بنحو 6% بعد بيانات المخزون الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء وعمقت خسائرها في أعقاب صدور بيانات المخزون الأمريكي التي سجلت ارتفاعا كبيرا في القراءة الأسبوعية.
وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد حذر من تداعيات فيروس كورا ومواجهة البلاد أسابيع سيئة للغاية مع ارتفاع عدد المصابين والمتوفينن جراء المرض.
وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزون الخام في البلاد بحوالي 13.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بأعلى من توقعات بارتفاع قدره حوالي 4.5 مليون برميل.
وتعد هذه البيانات أعلى مما كشف عنه معهد البترول الأمريكي أمس في بيانات أولية غير رسمية بارتفاع مخزون النفط بنحو 10.5 مليون برميل في نفس الفترة.
وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 20.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 20.8 دولار وأقل سعر عند 19.9 دولار.
وتراجع "برنت" بنسبة 5.9% إلى 24.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 26.2 دولار وأقل سعر عند 24.5 دولار.
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