الاقتصاد

«التمديد 3 أشهر».. بشرى للمستفيدين من المعاش التقاعدي

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أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن تمديد صرف نصيب المستفيدين من المعاش التقاعدي لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من شهر مارس 2020م، والذي كان من المقرر إيقافه لعدم تزويد المؤسسة بالمستندات المؤيدة للصرف؛ وينطبق ذلك على حالات انتهاء الوكالة، وبلوغ سن 15 سنة وانتهاء الولاية أو بلوغ سن 21، مع تأكيد المؤسسة على ضرورة الاستفادة من هذه المهلة وتزويد المؤسسة بالمطلوب من خلال البوابة الإلكترونية لضمان استمرار صرف نصيبهم من المعاش التقاعدي.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لحرص المؤسسة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة و مراعاة مصالح العملاء وتيسير إجراءاتهم ومعاملاتهم لاسيما في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار جائحة .

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