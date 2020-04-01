شكرا لقرائتكم خبر عن «التمديد 3 أشهر».. بشرى للمستفيدين من المعاش التقاعدي والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي هذه الخطوة امتداداً لحرص المؤسسة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة و مراعاة مصالح العملاء وتيسير إجراءاتهم ومعاملاتهم لاسيما في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
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